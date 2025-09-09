Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'in, hizmetçisi Mildred Patricia Baena ile yaşadığı yasak aşktan doğan çocuğu Joseph Baena'nın, üvey kardeşi Patrick Schwarzenegger'in düğününe davet edilmediği öğrenildi.

Düğün, ABD'nin Idaho eyaletindeki Idaho Gölü'nde yapıldı

31 yaşındaki Patrick Schwarzenegger, 6 Eylül'de Abby Champion ile dünyaevine girdi. Ancak 27 yaşındaki vücut geliştirmeci Joseph Baena'nın davetli listesinde yer almadığı bildirildi.

Patrick Schwarzenegger - Abby Champion

78 yaşındaki Arnold Schwarzenegger'in, 69 yaşındaki eski eşi Maria Shriver'dan; 35 yaşında Katherine, 34 yaşında Christina, 31 yaşında Patrick ve 27 yaşında Christopher adlarında dört çocuğu var.

Vücut geliştirme ve oyunculukta babasının izinden giden Joseph Baena, 13 yaşına kadar Arnold Schwarzenegger'in, babası olduğunu bilmiyordu. Bu haber, 2011'de çıktığında büyük bir skandala dönüştü.

Joseph Baena

Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver, Mayıs 2011'de ayrıldıklarını açıkladı. O dönemde; "Bu, her birimiz için büyük bir kişisel ve profesyonel geçiş dönemiydi. Uzun uzun düşündükten, tartıştıktan sonra, birlikte bu karara vardık" yazan ortak bir açıklama yayınladılar.