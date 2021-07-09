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Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher Schwarzenegger eridi - Magazin haberleri

Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher eridi

Usta aktör Arnold Schwarzenegger'in Maria Shriver ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Christopher, adeta bambaşka biri oldu. Birkaç yıl öncesine kadar 105 kiloyu geçen 23 yaşındaki Schwarzenegger, sağlıklı beslenmeye ve düzenli spor yapmaya başladıktan sonra fazla kilolarından kurtuldu

09.07.2021 - 11:05 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Terminatör' filmiyle hafızlara kazınan oyuncu Arnold Schwarzenegger'in en küçük oğlu Christopher, diğer kardeşlerinden daha farklı bir yaşam sürdürüyor. Az görüntülenen Christopher, ergenliğinden beri kiloları nedeniyle medyada sürekli olarak babasıyla karşılaştırılıyordu.

  • SAĞLIKLI BESLENİYOR

    Ancak önceki gün Beverly Hills’te objektiflere takılan 23 yaşındaki Schwarzenegger, görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz yıllarda 105 kiloyu geçen Christopher Schwarzenegger, bir süredir sağlıklı beslenerek fazla kilolarından kurtuldu.

    Yemek yedikten sonra kısa bir yürüyüş yapan Schwarzenegger, üzerine beyaz tişörtü ve yeşil şortuyla sportif bir görünüm sergiledi.

  • Mayıs ayında Michigan Üniversitesi'nden mezun olan Schwarzenegger'in yavaş yavaş kilo verdiği fark edilse de son dönemde görüntüsünde büyük bir değişiklik söz konusu.

    Temmuz 2020'de bir kaynak Hollywood Life’a, Christopher Schwarzenegger'in artık daha sağlıklı olmayı hedeflediğini belirtmişti. Kaynağa göre, Christopher geçen yıldan itibaren daha çok egzersiz yapmaya ve daha iyi yemek seçimleri yapmaya başladı.

  • Ayrıca yakın bazı kaynaklar Christopher’ın herhangi bir şok diyet uygulamadığını yalnızca abur cuburları kestiğini ve düzenli egzersiz yapmaya başladığını belirtmişti.

  • YASAK İLİŞKİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ

    Öte yandan Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger, kariyerinin yanı sıra bir dönem özel hayatıyla da gündem olmuştu.

    Schwarzenegger, Maria Shriver ile mutlu bir evlilik sürdürürken yanlarında uzun süre hizmetçi olarak çalışan Mildred Baena ile yasak aşk yaşamıştı.

    İkilinin, bu ilişkiden Joseph adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

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