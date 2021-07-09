Mayıs ayında Michigan Üniversitesi'nden mezun olan Schwarzenegger'in yavaş yavaş kilo verdiği fark edilse de son dönemde görüntüsünde büyük bir değişiklik söz konusu.

Temmuz 2020'de bir kaynak Hollywood Life’a, Christopher Schwarzenegger'in artık daha sağlıklı olmayı hedeflediğini belirtmişti. Kaynağa göre, Christopher geçen yıldan itibaren daha çok egzersiz yapmaya ve daha iyi yemek seçimleri yapmaya başladı.