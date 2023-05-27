Arnold Schwarzenegger'in başrolünde yer aldığı Netflix dizisi 'Fubar', 25 Mayıs Perşembe günü izleyiciyle buluştu.

Global bir casusluk macerasına atılan baba-kızın hikâyesinin konu alındığı ve Schwarzenegger'in 'Luke' karakterine hayat verdiği 'Fubar', Netflix'te 'Bugün Türkiye'nin En İyi 10 TV Şovu' kategorisinde zirvede yer aldı.

Arnold Schwarzenegger, 'Fubar'ın Türkiye'de gördüğü ilgiye kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, Twitter hesabından İngilizce olarak, "Teşekkürler Türkiye" mesajını paylaştı.

Fotoğraf: AP

