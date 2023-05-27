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Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger'den Türkiye'ye teşekkür - Magazin haberleri

Arnold Schwarzenegger'den Türkiye'ye teşekkür

Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, 'Luke' karakterine hayat verdiği 'Fubar' adlı projenin Netflix'te 'Bugün Türkiye'nin En İyi 10 TV Şovu' kategorisinde zirvede yer almasının ardından teşekkür mesajı paylaştı

Giriş: 27.05.2023 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
Arnold Schwarzenegger'den Türkiye'ye teşekkür - Magazin haberleri
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Arnold Schwarzenegger'in başrolünde yer aldığı Netflix dizisi 'Fubar', 25 Mayıs Perşembe günü izleyiciyle buluştu.

Global bir casusluk macerasına atılan baba-kızın hikâyesinin konu alındığı ve Schwarzenegger'in 'Luke' karakterine hayat verdiği 'Fubar', Netflix'te 'Bugün Türkiye'nin En İyi 10 TV Şovu' kategorisinde zirvede yer aldı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Arnold Schwarzenegger, 'Fubar'ın Türkiye'de gördüğü ilgiye kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, Twitter hesabından İngilizce olarak, "Teşekkürler Türkiye" mesajını paylaştı.

Fotoğraf: AP

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