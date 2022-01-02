VA’nın Bakım Tedavisi ve Rehabilitasyon Hizmetleri (CTRS) programına kayıtlı olan gaziler için evler, mevcut ve evsiz olan tüm gaziler tarafından kullanılabilir. 2020’deki son sayıma göre Los Angeles’ta 4 bin evsiz gazi bulunuyor.

Evler; bir yatak, depolama için raflar, elektrik prizleri, ısıtma, klima ve kilitli kapı gibi donanımlara sahip.