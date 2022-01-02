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Arnold Schwarzenegger'den 25 ev bağışı!

Arnold Schwarzenegger'den evsiz gazilere 25 ev bağışı!

Usta aktör Arnold Schwarzenegger, evsiz gaziler için 25 küçük ev bağışladı. Projeyle ilgili konuşan Schwarzenegger, "Her ne ile uğraşırsam uğraşayım Amerika sayesinde başardım, bu yüzden benim için bir şeyleri geri vermek her zaman harika!" ifadelerini kullandı

02.01.2022 - 13:51 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Terminatör' filmiyle hafızlara kazınan oyuncu Arnold Schwarzenegger (74), evsiz gaziler için harekete geçti.

  • Schwarzenegger, evsiz gazilere 25 küçük ev bağışında bulundu. Los Angeles'ta bulunan evlere 25.000 dolar ödeyen Ünlü yıldız, projeyi de sosyal medya hesabından duyurdu. 

  • Arnold Schwarzenegger, paylaşımına "Bugün Noel'i erken kutladım. Evsiz gaziler için bağışladığım 25 ev Los Angeles’ta kuruldu. Kahramanlarımızla biraz zaman geçirmek ve onları yeni evlerinde ağırlamak harikaydı!" notunu düştü.

  • VA’nın Bakım Tedavisi ve Rehabilitasyon Hizmetleri (CTRS) programına kayıtlı olan gaziler için evler, mevcut ve evsiz olan tüm gaziler tarafından kullanılabilir. 2020’deki son sayıma göre Los Angeles’ta 4 bin evsiz gazi bulunuyor.

    Evler; bir yatak, depolama için raflar, elektrik prizleri, ısıtma, klima ve kilitli kapı gibi donanımlara sahip.

  • "BİR ŞEYLERİ GERİ VERMEK HARİKA!"

    Usta aktör, "Bana her şeyini veren bu ülkeye bir şeyler verebildiğim için kendimi iyi hissediyorum. Bu büyük başarıyı sadece Amerika sayesinde elde ettim… Her ne ile uğraşırsam uğraşayım Amerika sayesinde başardım, bu yüzden benim için bir şeyleri geri vermek her zaman harika!" dedi.

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