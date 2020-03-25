72 yaşındaki usta oyuncu, “Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve hastane personelimiz bu krizin gerçek aksiyon kahramanlarıdır. Ben filmlerde sadece bir tane oynuyorum. Onlara kişisel koruyucu ekipman hakkı sağlama fırsatı ve sorumluluğumuz var. Şimdi, bu virüsle savaşırken onları güvende tutmak için milyon dolarlık birkaç yüz bin maske satın almak için elinizden ne geliyorsa yapalım ve lütfen kahramanlarımızı desteklemek için bana katılın." dedi.