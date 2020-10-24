İhanetten sonra Shriver ile barışmak için çok çaba sarfettiğini söyleyen Schwarzenegger, boşanmanın önüne geçemediğini söyledi.

Usta oyuncu, kitapta yasak ilişkisinden dünyaya gelen Joseph ile ilgili de şunları yazmıştı: Baena'nın eşinin onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu.