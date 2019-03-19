Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynayacağı Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Andi Lila ve Egzon Binaku sağlık sorunlarından dolayı kadro dışı bırakıldı. Lila ve Binaku’nu yerine ise Ylber Ramadani ve Lorenc Trashi kadroya dahil edildi. Kaleci Thomas Strakosha’nın da disiplin nedenleriyle kadro dışı bırakıldığı belirtildi.