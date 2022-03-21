Arnavutluk'un geleneksel yemeklerinden Elbasan tava, asırlardır sofraları süslemeye devam ediyor.
AA'nın haberine göre adını ülkenin orta kesimlerinde bulunan Elbasan şehrinden alan, Arnavutluk mutfağının geleneksel yemeklerinden Elbasan tava, günümüzde hem evlerde hem de lokantalarda pişiriliyor.
Kuzu veya keçi etiyle yapılan yemek, ilk aşamada ete tuz ve yağ katılarak fırına veriliyor. Etin kızarmasının ardından soğuması bekleniyor. Yumurta, un ve yoğurtla hazırlanan terbiyeyle et güvece koyularak pişmesi için yeniden fırına veriliyor. Tercihen pirinç de ekleniyor.
BİR TAVA YAKLAŞIK 1.5 SAATTE OLUYOR
Elbasan tava ustalarından olan Elbasanlı 59 yaşındaki Musa Kurmaku, yaptığı açıklamada, Arnavutluk'un geleneksel yemeği Elbasan tava yapmayı büyükbabasından öğrendiğini, bu yemeği 30 yıldır yaptığını ve oğluna da öğrettiğini kaydetti.
Elbasan şehrinin kale içinde bulunan ve ailesinden miras kalan eski eşyalarla dolu işletmesinde Elbasan tava yaptığını anlatan Kurmaku, "Bir tava, etin pişmesinden son aşamaya kadar en az 1.5 saat sürmekte. Ben saat 03.30'da işe başlıyorum ve hepsini hazırlıyorum" dedi.
Kurmaku, yaptığı Elbasan tavanın özelliğinin tereyağı, un, yumurta, yoğurt, et ve diğer malzemelerin doğal olmasından kaynaklandığını vurguladı.
"BİZ YOĞURT TAVASI DERİZ"
Lokantasını ziyaret ederek Elbasan tava isteyen yabancılar arasında Türklerin ilk sırayı aldığını dile getiren Kurmaku, "Biz 'yoğurt tavası' deriz, Türkler ise 'Elbasan tava' der. Bugüne kadar memnun olmadan giden olmadı. Kosova'dan gelenler var. Batı ülkelerinden, bütün Avrupa ülkelerinden, Amerika, Asya'dan gelenler var" diye konuştu.
Kurmaku, yaptığı Elbasan tavayı 138 farklı ülkeden binlerce ziyaretçinin tattığını belirtti.
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