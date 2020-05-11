Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Ribo, Kovid-19 tedbirleri için evde kaldığı süreçte Türkçe öğreniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 10 Mart'ta güven mektubunu sunmasının ardından Türkiye'deki görevine başlayan Büyükelçi Ribo, Kovid-19 salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça kimsenin evden çıkmadığı süreci Ankara'da nasıl geçirdiğini ve Türkiye ile Arnavutluk'un salgına karşı sergilediği dayanışmayı AA muhabirine anlattı.
Kovid-19 salgınının tüm dünya için tam bir anormallik yarattığını belirten Ribo, herkesin mümkün olduğunca az kayıpla ve en az maliyetle bu salgınla mücadeleye odaklandığını belirtti.
Ribo, "Elbette Ankara Büyükelçiliğimizin faaliyeti bu dönemde, Türk devleti ve sağlık yetkilileri tarafından önerilen sosyal mesafeyi dikkate alarak maske kullanımı, sokağa çıkma yasağına uyma ve hatta kişisel hijyen gibi önlemleri göz önünde bulundurarak sınırlı kalmıştır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin salgınla mücadelesini ve iş birliği adımlarını değerlendiren Ribo, şöyle devam etti:
"Türk hükümeti tarafından alınan önlemleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili tavsiyelerini yakından takip edip, durumun iyileşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk hükümetini, Batı Balkanlar'a, ABD, İngiltere, İspanya, İtalya, Afrika ve Latin Amerika'ya kadar salgın hastalıktan etkilenen birçok ülkeye verdiği desteğinden dolayı çok takdir ediyorum. Bu fırsatla Türkiye'nin pandemiyle mücadelede, Arnavutluk'a tıbbi ürün ihracatı izninden dolayı, Arnavutluk hükümetinin şükranlarını sunuyorum."
- "Evde kaldığımız süreçte ailece Türkçe öğreniyoruz"
Ribo, Türk Dışişleri Bakanlığının, Türkiye Cumhuriyeti'nde akredite edilmiş diplomatik misyonlara, diplomatik personele ve ailelerine dikkat ve özen gösterdiğini vurgulayarak "İçinde bulunduğumuz, evde kalmamızı gerektiren koşullarda, Ankara'ya yeni geldiğimiz için, ailemle zamanın büyük bir kısmını Türkçe öğrenmek için harcıyoruz. Bunu günümüzün dijital teknolojisinin sağladığı etkileşimli yöntemleri kullanarak yapıyoruz. Dil öğreniminde biraz ilerleme kaydetmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu süreçte kitap okumaya ve yazı yazmaya devam ettiğini de belirten Ribo, "Aynı zamanda, yurt içi ve yurt dışı bölgesel gelişmelerin takibi de günlük rutinin bir parçasıdır. Türkiye Dışişleri Bakanlığındaki meslektaşlar ve aynı zamanda Ankara'da akredite olan meslektaşlarla yakın iletişim halindeyiz." diye konuştu.
Ribo, Büyükelçiliğin, Türkiye'deki Arnavutluk vatandaşlarıyla her zaman iletişim içinde olduğunu ve onlara destek verdiğini belirterek "Sosyal ağlarımız, sayısız telefon görüşmelerimiz sayesinde vatandaşlarımızı bilgilendirdik ve çoğunun ülkemize geri gönderilmesini destekledik. Türkiye'de okuyan Arnavut öğrencilere özel bir önem ve ilgi gösterdik. Son geri dönüş operasyonu, 5 Mayıs'ta, İstanbul'dan Air Albania aracılığıyla gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.
İkili ilişkilerin ve dostluğun geleceği ve güçlendirilmesi için bu süreçte de tüm çabayı göstermekte kararlı olduklarını belirten Ribo, "Umuyor ve inanıyorum ki en kısa sürede hepimiz normale döneceğiz." dedi.
,Zuhal Demirci
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