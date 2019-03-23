Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı ile 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladığı 28 Şubat tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmıştı. Aynı zamanda Beşiktaş'taki teknik adamlığı da devam eden Şenol Güneş, yine TFF'nin 2 maç için kendisini resmi olarak görevlendirmesiyle Arnavutluk maçıyla 15 yıllık aradan sonra milli takıma dönmüş oldu. Tecrübeli teknik adam, Arnavutluk maçından sonra 25 Mart'ta Eskişehir'de oynanacak Moldova maçında da geçici görevine devam edecek ve sezon sonu resmen milli takımın başına geçecek.