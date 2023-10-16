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        Haberler Spor Futbol Arnavutluk, tarihinin ikinci Avrupa Şampiyonası'na çok yakın - Futbol Haberleri

        Arnavutluk, tarihinin ikinci Avrupa Şampiyonası'na çok yakın

        Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'ne 2016 yılında katılan Arnavutluk, ikincisine çok yaklaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:44 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:44
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        Arnavutluk ikinci Avrupa Şampiyonası'na çok yakın
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        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. haftasında, evinde Çekya’yı 3-0 mağlup eden Arnavutluk, bir önceki hafta Polonya’yı yenerek elde ettiği grup birinciliğini pekiştirdi.

        EURO 2024 elemelerinde 8. haftayı bay geçecek Arnavutluk, evinde Bulgaristan ile dostluk maçı yapacak.

        Polonya, Çekya, Moldova ve Faroe Adaları ile E Grubu'nda bulunan Arnavutluk, 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 13 puanla birinci sırada yer alıyor. Ardından Çekya 11 puanla ikinci, bir maç fazlasıyla 10 puan toplayan Polonya üçüncü sırada bulunuyor.

        Dördüncü sıradaki Moldova’nın 9 puanı, sonuncu Faroe Adaları'nın ise 1 puanı var.

        Arnavutluk, kasım ayında oynanacak son maçlardan bir puan elde ederse EURO 2024’e katılım başarısı gösterecek. Bu, Arnavutluk’un tarihinde ikinci Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılım başarısı olarak tarihe geçecek.

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        E Grubu'nun 9. haftasında 17 Kasım’da evinde Moldova ile karşılaşacak Arnavutluk, 20 Kasım’da ise deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.

        Elemelerde tek maçı kalan Polonya evinde Çekya ile karşılaşacak. Çekya ise Polonya’nın yanı sıra Moldova ile karşılaşacak.

        Polonya ve Çekya karşısında ikili averajda önde olan Arnavutluk, 17 Kasım’daki Moldova maçından en az bir puan alması halinde doğrudan EURO 2024’e katılım başarısı gösterecek.

        EURO 2024 ELEMELERİ ÖNCESİNDE KAN DEĞİŞİKLİĞİ

        Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nda, ocak ayında Brezilyalı teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho" teknik direktörlük görevine getirilmişti.

        İtalyan Edoardo Reja’nın yerine getirilen “Sylvinho” ile EURO 2024'ün bitimine kadar anlaşma sağlanmıştı.

        KADROSUNDA TÜRKİYE'DE OYNAYAN OYUNCULAR BULUNUYOR

        Arnavutluk’un kadrosunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un formasını giyen forvet Sokol Cikalleshi, Fatih Karagümrük’ün defans oyuncusu Frederic Veseli, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor forması giyen kanat oyuncusu Odise Roshi de yer alıyor.

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