Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, Türkiye'de tedavi edilecek

Bir gencin, polisin "dur" ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinin ardından 9 Aralık'ta başlayan protestolarda yaralanan polis memurunun Türkiye'ye gönderildiğini Arnavutluk Başbakanı Edi Rama sosyal medya üzerinden duyurdu.
Türk ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderilen Allaraj'ın havaalanından uğurlanma fotoğrafını da paylaşan Rama, "Yaralanan polis Fadil Allaraj, gözüne yapılacak özel müdahale için Türkiye'ye uçtu." ifadesini kullandı.
Rama, ilk müdahalenin ardından polis memurunun görme yetisinin bir bölümünü yeniden kazanmasını umduklarını belirtti.
Allaraj, başkent Tiran'daki Uluslararası Rahibe Teresa Havaalanında Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu, Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Orkide Deniz Akyamaç ve Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu tarafından uğurlandı.
Ülkede, 25 yaşındaki gencin öldürülmesinden sonra şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler düzenleniyor.
Tiran'da 8 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde 25 yaşındaki K.R, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmıştı.
Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine neden olmuştu.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Sander Lleshaj'ın istifasını sunduğunu açıklamıştı. Göstericiler, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu'nun da istifasını ve emniyette reform talep ediyor.
Tiran Asliye Mahkemesi, görevi sırasında genç adamı hizmet silahıyla vurmakla suçlanan polis memuru Nevaldo Hajdaraj hakkında tutuklu yargılama kararı vermişti.
Birkaç gündür devam eden protestolarda göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede çok sayıda polis ve gösterici yaralanmıştı.
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