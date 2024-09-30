Arnavutluk'taki Osmanlı eseri Tabakhane Köprüsü, tüm işlevselliğini koruyor

Bölgede Tabakhane ismini taşıyan ve deri işlemeciliğiyle bilinen bir mahallenin de bulunduğuna işaret eden Shtylla, köprünün buradaki esnaf tarafından yaptırıldığını anlattı. Shtylla, köprünün Tabakhane semtiyle başkentin diğer mahallelerini bağlaması bakımından büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.