Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Arnavutluk'taki Osmanlı eseri Tabakhane Köprüsü, tüm işlevselliğini koruyor

        Arnavutluk'taki Osmanlı eseri Tabakhane Köprüsü, tüm işlevselliğini koruyor

        Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Osmanlı döneminden kalan, 18'inci yüzyıldan beri tüm işlevselliğini hala koruyan Tabakhane Köprüsü zamana meydan okuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:30 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülkenin çeşitli şehirlerinde Osmanlıdan miras birçok köprü bulunsa da Tabakhane Köprüsü, başkentte Osmanlı döneminden beri işlevselliğini muhafaza eden tek köprü olarak biliniyor.

        • 2

          Devlet tarafından korunan kültürel anıt statüsündeki köprü, Tiran'ın merkezine yakın konumda yer alıyor.

        • 3

          Mimari ve turistik açıdan başkentteki kültürel mirasın en önemli anıtlarından biri kabul edilen köprü, Tiran'ı çevreleyen modern binalarla "yaşamaya" devam ediyor.

        • 4

          TABAKHANE KÖPRÜSÜ'NÜN TARİHİ VE ÖZELLİKLERİ

          Başkent Tiran'ın 17. ila 19. yüzyıllarda genişlemesiyle şehirde iletişim ve etkileşimin kolaylaştırılması amacıyla köprüler inşa edildi.

        • 5

          Mimarlık tarihçisi ve eski Arnavutluk Kültürel Anıtlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Valter Shtylla, AA muhabirine, Arnavutluk'ta ayakta kalan taş köprülerin tamamının Osmanlı dönemine ait olduğunu belirterek, Tabakhane Köprüsü'nün yayaların kullanımı için inşa edildiğini söyledi.

        • 6

          Bölgede Tabakhane ismini taşıyan ve deri işlemeciliğiyle bilinen bir mahallenin de bulunduğuna işaret eden Shtylla, köprünün buradaki esnaf tarafından yaptırıldığını anlattı. Shtylla, köprünün Tabakhane semtiyle başkentin diğer mahallelerini bağlaması bakımından büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

        • 7

          Köprünün 20 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde, yaklaşık 2,5 metre genişliğinde ve ana kemer gözünden oluştuğu bilgisini veren Shtylla, "Köprü, zaman içinde restore edildi. Lana Nehri, artık altından akmadığı için köprünün durumu gayet iyi" dedi.

        • 8

          "TİRAN'DA OSMANLI DÖNEMİNDEN KALAN TEK TAŞ KÖPRÜ"

          Köprünün 'özel ve tek' olduğunu vurgulayan Shtylla, "Tabakhane Köprüsü, Arnavut ustaların izlerini taşıyor. Tiran'da Osmanlı döneminden sağlam kalan tek taş köprü ve Tiran'a yapılacak ziyaretlerin turistik ve kültürel seyahat programına organik olarak girmiştir" diye konuştu.

        • 9

          Shtylla, her ne kadar modern ve yeni binalar tarafından çevirili olsa da köprünün özelliğini koruyarak ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki başlıklar
        Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki başlıklar
        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
        Trump'tan Google'a: Dava açacağım
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Habertürk Anasayfa