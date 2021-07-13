Arnavutluk'taki genel seçimin sonuçları açıklandı

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Başbakan Edi Rama'nın genel başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti seçimi önde tamamladı.

Sosyalist Parti 140 sandalyeli mecliste 74 sandalye elde ederek üçüncü dönemde iktidarda kalma hakkı kazandı.

Demokratik Parti öncülüğündeki ittifak 59 milletvekili ile ikinci sırada yer alırken, Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSİ) 4, Sosyaldemokrat Parti (PSD) ise 3 milletvekili çıkardı.