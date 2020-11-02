Arnavutluk'ta üniversite öğrencileri online eğitimi protesto etti - TİRAN

AA

Başkent Tiran'daki Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı önünde toplanan üniversite öğrencileri, online eğitim kararına tepki göstererek, yeniden sınıflara dönmeyi talep etti.Üzerinde "Online eğitimi reddediyoruz" ve "Cehalet, Kovid'ten daha fazla öldürür" yazılı dövizler taşıyan öğrencilere, bazı eğitimciler de destek verdi.Öğrenciler, herkesin teknolojik ekipmanı edinme imkanı olmadığına dikkati çekerek, online eğitimde gerekli bilgileri sağlayamadıklarını ve en azından seminerlerin sınıflarda gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Salgın önlemleri kapsamında toplanmaların yasak olduğunu ve göstericilerden dağılmasını isteyen emniyet güçleri ile öğrenciler arasında küçük çapta arbede de yaşandı.Öte yandan Tiran'daki Askeri Bilimler Fakültesinin açılışında konuşan Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Evi Kuşi, Uzmanlar Komisyonunun bu yöndeki kararının kolay olmadığını belirterek, bunun virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için salgının dinamikleri tarafından "empoze edildiğini" savundu.

Öğrenci ve akademisyenlerden sabırlı olmalarını isteyen Kuşi, yeni akademik yılın iyi bir şekilde başlaması ve devam edebilmesi için tüm önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.Arnavutluk'taki Uzmanlar Komisyonunun kararına göre eğitim en az bir ay boyunca öğrencilerin fiziksel katılımı olmadan devam edecek ve salgının seyrine göre ek kararlar alınacak.