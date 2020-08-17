Arnavutluk'ta genç sanatçı Tiran duvarlarını resimleriyle süslüyor - TİRAN

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da farklı şekillerde icra edilen sokak sanatları başkente ayrı bir hava katıyor.Başkentin binaların duvarlarına çizilen resimler de yerli ve yabancı turistler ile vatandaşların ilgisini görüyor.Şarkıcı ve müzisyenlerden ressamlara kadar birçok sokak sanatçısı başkenti adeta canlı tutabilmek için sanatlarını tutkuyla icra ediyor. Bunlardan birisi de 28 yaşındaki Arnavutluk vatandaşı Franko Dine.Son yıllarda yaptığı duvar resimleriyle dikkati çeken Dine, sokak sanatı lisansına sahip ilk Arnavut sanatçı ünvanını taşıyor.Dine, Tiran'nın farklı sokaklarında bulunan bazı binaların dış cephelerini, çizdiği resimlerle süslüyor.Avlonya şehrinde doğan ve birkaç yıldır Tiran'da yaşayan Dine, toplumun farklı tabakalarını ilgilendiren birçok konuyu eserlerinde işliyor.Tiran Sanatlar Üniversitesinde eğitimini tamamlayan genç Arnavut sanatçı, İtalya ve Lüksemburg'ta farklı eğitimlere de katıldı.Dine'nin en tanınmış duvar resimlerinden "İki kardeş", başkent sokaklarını gezenlerin ilgisini çekiyor.Arnavutluk ve Kosova bayraklı eşyalarıyla birbirine sarılı iki çocuğu resmeden Dine'nin bu eseri, Arnavutluk ve Kosova arasındaki kardeşliği simgeleyen mesaj barındırıyor.Dine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu resimde "büyük kardeş ve küçük kardeş" olarak nitelendirdiği Arnavutluk ve Kosova arasındaki dostluk ve sevgiyi, Arnavutlar arasındaki vatanseverliği resmetmeye çalıştığını belirtti.Arnavutluk'taki sokak sanatına farklı bir boyut kazandıran Dine, yeteneğini ortaya koyma tutkusuyla bu sanatı icra ederek Tiran'da bir iz bırakmak istediğini söyledi.Dine, eserlerinde aile, çevre ve toplumu etkileyen olumsuz fenomenler gibi farklı konular işlediğini dile getirerek, "İşlediğim konular şöyle: Kadın ve çocuklara yönelik şiddet, okyanus kirliliği, çevre kirliliği ki bu konu beni çok etkiliyor. Çevre kirliliği hepimizi etkilemesi gereken bir konu. Herkes yaşadığımız bu büyük ev, büyük topraklar için bir şey yapıp mesaj göndermeli." şeklinde konuştu.Arnavutluk ve dünyada yaşanan sorunların kendisinin resim yapmasına etki ettiğini belirten Dine, bu resimlerin Tiran'ın kültürel mirasına da eklendiğini vurguladı.Dine, Arnavutluk'un farklı şehirleri ile İtalya, Yunanistan ve Lüksemburg'ta da sanatını icra etme fırsatı bulduğunu kaydederek, bu sanata devam etmeyi hedeflediğini kaydetti.Dine'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaptığı "Zehirli toprak" isimli eseri de Dünya Çevre Günü kapsamında dünyanın en güzel 15 duvar resmi arasına girmeyi başardı.
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