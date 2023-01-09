FSHF Başkanı Armand Duka, burada yaptığı konuşmada, Sylvinho ile EURO 2024'ün bitimine kadar anlaşma sağladıklarını aktararak, "Bu, EURO 2024'e katılım için hedefimizin net olduğunu gösteriyor." dedi.

Sylvinho da Arnavutluk'a elinden gelenin en iyisini yapmak için geldiğini vurgulayarak, "Olumlu sonuçlar almak, bu milli takımı hak ettiği yere, önemli yerlere götürmek gibi büyük bir isteğimiz var. Bunun için buradayız." diye konuştu.

Öte yandan, Sylvinho'nun yardımcılıklarına Arjantinli Pablo Javier Zabaleta Girod ile Brezilyalı Dorival Guidoni Junior getirildi.

Kariyerinde; Corinthians, Arsenal, Celta Vigo, Barcelona ve Manchester City gibi takımlarda top koşturan Sylvinho, yardımcı antrenör ve teknik direktör görevlerinde de bulunmuştu.

Sylvinho, 2019'da takımın başına geçen İtalyan futbol adamı Edoardo Reja'nın yerine bu görevi üstlenecek.