Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi- Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'nun güven mektubu sunması- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ribo'nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine, selamlaşarak, "Korona" demesi- Hatıra fotoğrafı

Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.Erdoğan, Ribo'nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine, selamlaşarak, "Korona" dedi.