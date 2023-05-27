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Arnavutköy Seçim Sonuçları 2023: Arnavutköy 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?

Arnavutköy Seçim Sonuçları 2023: Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?

2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili gözler artık sonuçlar için nefesler tutuldu. Milyonlarca vatandaşımızın oy kullanacağı seçimde iller kadar ilçelerin seçim sonuçları da heyecanla araştırılıyor. Söz konusu seçimlerde 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da da Arnavutköy seçim sonuçları merak ediliyor. İşte, Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde son durum....

Giriş: 27.05.2023 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili artık sonuçlar için beklenen zaman geldi. 28 Mayıs'ta yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla yapılacak seçimde il ve ilçelerde Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları büyük merak konusu. İşte, İstanbul'un gözde ilçeleri arasında yer alan Arnavutköy'de seçim sonuçlarında son durum...

  • ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Arnavutköy Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Arnavutköy Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ARNAVUTKÖY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Arnavutköy 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Arnavutköy Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Arnavutköy Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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