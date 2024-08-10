Arnavutköy'deki cinayete ilişkin Bakan Göktaş'tan açıklama

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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arnavutköy'de bir kadının sokak ortasında canice katledilmesi ciğerimizi yaktı." ifadesini kullandı.

Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesinin acısını yüreğimin en derininde paylaşıyorum. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak vicdansız katilin en ağır cezayı alması için sonuna kadar takipçisi olacağız!"