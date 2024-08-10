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        Haberler Gündem Arnavutköy'deki cinayete ilişkin Bakan Göktaş'tan açıklama

        Arnavutköy'deki cinayete ilişkin Bakan Göktaş'tan açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy'de eşi tarafından öldürülen kadına ilişkin davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı almasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 22:16 Güncelleme: 10.08.2024 - 22:16
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        Arnavutköy'deki cinayete ilişkin Bakan Göktaş'tan açıklama
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        Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arnavutköy'de bir kadının sokak ortasında canice katledilmesi ciğerimizi yaktı." ifadesini kullandı.

        Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

        "Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesinin acısını yüreğimin en derininde paylaşıyorum. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak vicdansız katilin en ağır cezayı alması için sonuna kadar takipçisi olacağız!"

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