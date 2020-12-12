Arnavutköy'de yılbaşı için kaçak ağaç kesenler suçüstü yakalandı

Arnavutköy Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma ekipleri, arazi kontrolleri sırasında ormanlık alanda kaçak çam ağacı kesildiğini tespit etti.

Ekipler, kestikleri ağaçları araçlarına yükleyen kişiler hakkında, Orman Kanunu kapsamında yasal işlem yaparak ceza kesti.

Bu arada bir vatandaş da ormanda kaçak ağaç kesen kişileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, kesilen çam ağaçlarının araca yüklenmesi yer alıyor.