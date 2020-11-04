Arnavutköy'de trafik kazası: 3 yaralı

Karlıbayır Caddesi'nde seyir halindeki 35 BYS 04 plakalı kamyonet, önünde bulunan kamyona çarptı.

Kazada kamyonette bulunan Hamdi Bayram, Mehmet Direl ve Ahmet Demirci araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılan 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultangazi'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.