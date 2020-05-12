DHA

Olay, bugün 17.30'da Arnavutköy'de Hadımköy - Dursunköy Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Oğuzhan Cihan Tümur'un kullandığı 34 LD 638 plakalı servis minibüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü, minibüsü yol kenarına çekerek, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

Dumanla birlikte alevlerin de yükseldiğini gören sürücüye çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Ancak alevler kısa sürede minibüsü sardı. Haber verilmesi üzerine gelen Arnavutköy itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Servis minibüsü hurdaya döndü. Yangın nedeniyle Hadımköy - Dursunköy Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.