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Arnavutköy'de sahte etil alkol üreten imalathaneye baskın: 2 gözaltı

Arnavutköy'de kolonya imalathanesi süsü verilen bir imalathanede kaçak etil alkol üretimi yapıldığı ortaya çıktı. İmalathaneye yapılan baskında 2 kişi gözaltına alınırken 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi

Giriş: 16.05.2023 - 20:07 | Güncelleme: ABONE OL
Arnavutköy'de sahte etil alkol üreten imalathaneye baskın: 2 gözaltı
Arnavutköy'de sahte alkol üreten imalathaneye baskın: 2 gözaltı
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşoluk Mahallesi'nde bulunan tek katlı gecekonduda uzun süredir damıtma sistemleri ile etil alkol üretimi yapıldığını tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından yapılan operasyonda, kimyasal amaçla kullanılan yaklaşık 5 ton sahte etil alkol, 1 adet elektrikli damıtma kazanı, 7 bin adet etiket, 440 adet boş bidon, bin 100 adet 1 litrelik boş plastik şişe, 2 bin 500 adet kapak, 3 adet dalgıç pompa, 2 adet soğutucu fan ile 4 adet fiber tank ele geçirildi.

Operasyon sırasında imalathanede bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Kolonya üretimi süsü verilen imalathanede, az miktarda kolonya da olduğu görüldü.

Yapılan çalışmalarda, sahte ürünlerin üretiminin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde bir kaç araç değiştirerek başka ilçelere götürüldüğü tespit edildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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