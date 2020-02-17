DHA



Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirilen İ.Ş, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, yaralı İ.Ş'yi otomobiliyle hastaneye getiren arkadaşını gözaltına aldı. Arkadaşı ifadesinde, otomobil içerisinde oturdukları sırada İ.Ş.'nin tabancayı incelediğini, bu sırada tabancanın ateş aldığını ve İ.Ş.'nin kazayla kendini yaralandığını iddia etti.

İfadeler doğrultusunda İ.Ş'nin yaralandığı tabanca Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerine atılmış olarak bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde inceleme yaptı. Adı öğrenilemeyen arkadaşı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi süren İ.Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.