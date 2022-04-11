Ormanlık alanda cansız beden bulundu

DHA

Arnavutköy Boğazköy yolunda, dün saat 19.00 sıralarında ormanlık alanda mantar toplayan bir grup tarafından cansız beden bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 38 gündür ormanlık alanda olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre; başından silahla vurulmuş şekilde bulunan cesedin Kadir Sütçü'ye ait olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanında "Annemin ölümünden sonra acısına katlanamıyorum" yazılı not bulundu.

İlk belirlemelere göre intihar olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.