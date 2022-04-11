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Arnavutköy'de ormanlık alanda cansız beden bulundu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Boğazköy yolu üzerindeki ormanlık alanda başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu

11.04.2022 - 04:42 | Güncelleme: ABONE OL
Arnavutköy'de ormanlık alanda cansız beden bulundu
Ormanlık alanda cansız beden bulundu
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DHA

Arnavutköy Boğazköy yolunda, dün saat 19.00 sıralarında ormanlık alanda mantar toplayan bir grup tarafından cansız beden bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 38 gündür ormanlık alanda olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre; başından silahla vurulmuş şekilde bulunan cesedin Kadir Sütçü'ye ait olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanında "Annemin ölümünden sonra acısına katlanamıyorum" yazılı not bulundu.

İlk belirlemelere göre intihar olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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