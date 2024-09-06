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        Haberler Gündem Güncel Arnavutköy'de korku uyandıran cisim | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de korku uyandıran cisim

        İstanbul Arnavutköy sahili açıklarında bir balıkçı tarafından içinde patlayıcı olan demir parçası bulundu. Kıyıya çıkarılan demir parçasından çıkarılan patlayıcı incelemeye alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:58
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        Arnavutköy'de korku uyandıran cisim
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        Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nden teknesiyle denize açılan balıkçı, su yüzeyinde bir demir parçası fark etti.

        Demir parçasını tekneye bağlayarak kıyıya getiren balıkçı, parçanın üstünde birbirine bağlanmış patlayıcılar olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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        Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu patlayıcılar, demir parçasından çıkarılarak incelenmek üzere götürüldü.

        Metin Çelik isimli vatandaş, "Saat 15.00 civarlarıydı. Biz sahilde otururken kıyıya gelen arkadaşı gördük. Teknesinin arkasında bir şey bağlıydı. Çekiyordu ama zorlanıyordu. Demir mi, kalas mı diye düşündük. Çeke çeke buraya getirdi. Bunu karaya çıkarmak için dört çeker arabaya bağladık. O anda patlayıcı gözükmüyordu. Çekince parça ters döndü ve patlayıcı ortaya çıktı. Jandarmayı aradık. Ekipler geldi. Yakındaki restoranı bile boşalttılar. Çalışma 4-5 saat sürdü. Büyük bir paketti. İçinde patlayıcı varmış" dedi.

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        #İstanbul Arnavutköy
        #patlayıcı
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