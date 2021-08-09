İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, haber alınamayan 3 kız çocuğunu arama çalışmaları sonuç verdi.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) bulundu. Kızların Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, sırt çantalarına kıyafet koyan ve cep telefonlarını yanlarına almayan çocukların evden kaçtıkları belirlenmişti.