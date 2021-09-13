Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hadımköy İstanbul Caddesi Beylikdüzü istikametinde seyir halindeki Yaşar Öksüz idaresindeki 34 FU 0168 plakalı hafriyat kamyonu, kavşakta dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kamyondaki hafriyat yola dökülürken, bölgede oluşan yoğun trafik tek şeritten sağlandı.

Hafif yaralanan sürücü Yaşar Öksüz, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolan dökülen atıkların temizlenmesi ve devrilen kamyonun vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.