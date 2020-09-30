Arnavutköy'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Boğazköy Mahallesi'nde, Murat Gürenizlioğlu'nun kullandığı 34 RV 2719 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Gürenizlioğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen kamyonun kaldırılması için bölgeye vinç çağrıldı.