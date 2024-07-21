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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arnavutköy'de denize giren genç boğuldu | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de denize giren genç boğuldu

        İstanbul Arnavutköy'de denize giren iki arkadaş dalgalara kapıldı. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkartılan arkadaşlardan biri hayatını kaybederken, diğerinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 18:20 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:20
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        18 yaşındaki genç boğuldu
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        İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde bulunan Yeniköy sahilinde yüksek dalga boyuna aldırış etmeden denize giren 2 kişi bir müddet sonra suda gözden kayboldu. Cankurtaranlar durumu fark ederek denize atladı.

        Sahile çıkartılan gençlere sahilde bir müddet kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan gençlerden Ahmet Yasin Kaygısız (18) hayatını kaybederken, İbrahim Polat’ın ise bilincinin kapalı olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Gençlere denizden çıkartıldıktan sonra yapılan ilk müdahale anları ve ambulansa taşınmaları cep telefonu ile görüntülendi.

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