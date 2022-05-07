DHA

Arnavutköy'de bir grup genç çekici üzerindeki bir otomobilin etrafında son ses müzik dinleyerek yolculuk etti. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Arnavutköy'de bir grup genç, çekici üzerindeki otomobilin etrafında ayakta son ses müzik dinleyerek yolculuk yaptı.

Kendi hayatlarını tehlikeye atan gençler, akan trafiğe de aldırış etmedi. Bir süre daha bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldular.

O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.