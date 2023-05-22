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Arnavutköy'de attan düşen kadın hayatını kaybetti

Arnavutköy'de gittiği çiftlikte bindiği attan düşen 51 yaşındaki Sümeyye Şahin, hayatını kaybetti.

Giriş: 22.05.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
Arnavutköy'de attan düşen kadın hayatını kaybetti
DHA

Arnavutköy'de ailesiyle birlikte at çiftliğine giden 51 yaşındaki Sümeyye Şahin bindiği attan düştü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan at çiftliğinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte at çiftliğine gelen 51 yaşındaki Sümeyye Şahin bindiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasını çarptığı öğrenilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sümeyye Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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