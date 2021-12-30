Annesine emanet ettiği altınlar çalındı

Arnavutköy'de yaşayan Münasip Aral, biri evli, diğeri ise nişanlı olan 2 kızının kendisine teslim ettiği altın ve paraları evin farklı bölümlerinde sakladı. Dün öğlen saatlerinde alışveriş yapmak üzere pazara giden Münasip Aral, eve döndüğünde yatak odası ve salondaki dağınıklığı fark edince evdeki altınların çalındığını anladı. Aral, durumu polise ve ailesine bildirdi. Ev sahibi Münasip Aral'ın pazara gidişini fırsat bilen hırsız ya da hırsızlar, evde bulunan ve yaklaşık değeri 300 bin lira olan altınları ve 20 bin lira nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.
Kızları ve damatlarına karşı mahcup duruma düştüğünü söyleyen Münasip Aral, hırsızlara seslenerek çaldıkları altınları geri getirmeleri çağrısında bulundu. Kendisini seyreden tüm kuyumculara da mesaj gönderen Aral, hırsızların altınları bozdurma ihtimaline karşı kuyumcuların duyarlı olmasını istedi.
Pazardan döndüğünde evine hırsız girdiğini ve tüm altınların çalındığını anlayan Münasip Aral, "Yatağı kaldırmışlar çanta hemen kenardaydı. Çantada Hintli Kolyesi, 3 çeyrekli kolye, 1 Cumhuriyet Altını, 10 bilezik, 1 kelepçe bilezik, 1 yüzük, 4 çeyrek altın, 20 bin TL nakit para, isimli gümüş kolye vardı. Ne olur kim görürse Allah rızası için bir çantanın içinde bize haber versinler. 2 tane çanta var. Üzerinde 'Hilal' yazıyor bize haber versinler lütfen. Onlar çocuklarımın bana emanetiydi. Hepsi de benim yanımdalar. Bir kızım daha nişanlı diğerleri evliler. Ben pazara gittim saat 15.00'te kızım da okuldaydı 16.00'da eve gelmiş bu halde görmüş. Ben yaptım zannetmiş. Küçük çünkü o benim kafam durmuş durumda şu anda. Benim değil kızım ve damadımın herkes hakkını istiyor ne yapayım bilmiyorum" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!