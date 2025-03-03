Arnavutköy'de 2 TIR alevlere teslim oldu

Arnavutköy ilçesinde park halindeki 2 TIR'da çıkan yangın söndürüldü.

AA'nın haberine göre; Deliklikaya Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir TIR'da, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanındaki TIR'a da sıçradı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 TIR kullanılamaz hale geldi.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.