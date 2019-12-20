Arnavut Böreği Tarifi, Nasıl Yapılır?
Arnavut böreği nasıl yapılır? Ilık suyla tutulan hamur incecik açılıyor diğer taraftan hamurun içi harcı hazırlanır. Zeytinyağı ile yağlanan hamurlar 2 katı ayrılıp harçla birlikte oluyorlar. Sonuç karşınızda nar gibi kızarmış Arnavut böreği. Hazır yufka börekleri pabucunu dama atan lezzet abidesi böreğimiz işte karşınızda.
Arnavut Böreği Tarifi Malzemeler:
Hamuru için:
- 6 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı Üzüm sirkesi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 su bardağı su
- Yufka katlarını yağlamak için bir buçuk su bardağı zeytinyağı
Ispanak iç harcı için:
- 600 gram ayıklanmış ıspanak yaprağı
- 100 gram lor peyniri
- Bir kaşık tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Arnavut Böreği Yapılışı:
- Böreklik un büyük bir karıştırma kabı içerisine alınır.
- Kenar kısmını tuz atılıp orta kısmında bir çukur oluşturur.
- Zeytinyağı üzüm sirkesinde ve azar azar eklediğiniz su ile kenarlarda kalan unu ortaya doğru alarak hamuru yoğurmaya başlayın.
- 8 dakika kadar hamuru yoğurdunuz hamuru oda sıcaklığında 30 dakika kadar dinlendirin.
- Böreğin iç harcı hazırlamak için ıspanakları bol suda yıkayın.
- Tuz ve karabiber ilavesiyle ovup doğradığımız Ispanakları lor ilavesiyle karıştırın.
- Dinlenen hamuru 13 bezeye ayrın.
- Düz bir zemin üzerinde merdane yardımıyla unlanmış hamurları tabak büyüklüğünde açıp üzerlerine zeytinyağı sürüp oklava yardımıyla fırın tepsisi büyüklüğünde olabildiğince ince yufkalar açın.
- Yağladığınız fırın tepsisine tabanına 6 kat açtığınız yufka hamurundan koyun.
- Orta kısmını iç harcı serip üst kısmı 7 kat yufka ile kapatın.
- Kenar kısımları taban kısmına doğru ittirerek hava almasını engelleyin.
- Hazırladığımız böreğin üzerine çırpılmış yoğurt ve zeytinyağının sürüp önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 40-45 dakika kadar pişirin.
- Fırından çıkan sıcak böreği dinlendirdikten sonra dilimleri ayrılarak sevdiklerinizle paylaşın.
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