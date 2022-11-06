Armutlu Kaymakamı, yaralı olarak bulundu

Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu.

AA'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde evinde silahla yaralı halde bulunan Kılıç (45), ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin intihar girişimi üzerinde durduğu, olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.