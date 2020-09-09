Armutlu'da 11 yıl önce küle dönen ormanda 128 bin fidan büyüyor

Hayriye köyü civarında 23 Ağustos 2009'da çıkan orman yangını, Fıstıklı köyü yakınına kadar ilerledi. Ekipler tarafından köylülerin de desteğiyle söndürülen yangın, 333,4 hektar alanı adeta küle çevirdi.
Olaydan bir yıl sonra Tarım ve Orman Bakanlığınca bölgeye 128 bin fıstık çamı ve sahil çamı fidanı dikildi.
Aradan geçen 10 yılda boyları uzayan fidanlar, etrafındaki ormanlık örtüyle yavaş yavaş bütünleşmeye başladı.
- Tüm kurumlar seferber oldu
Yalova Orman İşletme Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, AA muhabirine, yangın ve sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Yangının Armutlu Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında çıktığını belirten Kalelioğlu, "Hükümetimiz, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla bölgeye yangınla mücadelede kullanılan tüm unsurlar gönderilmiş ve alevler söndürülmüştü. Bir yıl sonra Bakanlığımızın talimatıyla alan temizlenmiş ve çam fidanları dikilmişti. Bu fidanların bakımı her yıl düzenli yapıldı ve yanan saha yeniden orman haline getirildi." dedi.
Yangın sırasında ekiplerin yardımına koşan Hayriye köyü sakinlerinden Abdulkerim Güney de o gün korku dolu saatler yaşadıklarını dile getirdi.
Poyrazın çok sert esmesi nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını anlatan Güney, şöyle konuştu:
"Ekiplerin yoğun çabasıyla 10 saatte yangın kontrol altına alındı fakat 50 yıllık ağaçlar kül oldu. Orman İşletme teşkilatı büyük bir mücadele verdi. Biz ise onlara hortum ve malzeme taşımada yardım ettik. Ağaçların boylu olmasından dolayı devasa bir ateş ortaya çıkmıştı o gün. Dolayısıyla ormandaki canlılar kaçamadı. Maalesef yabani hayat yandı. İnsanlardan, özellikle de piknikçilerden ricamız, yaktıkları mangal ateşini söndürerek ayrılsınlar. Bu doğa, bu ormanlar hepimizin ve bunları korumak hepimizin görevi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!