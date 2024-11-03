Armie Hammer taciz ve yamyamlık iddialarının ardından oyunculuğa dönüyor

Armie Hammer, sayısız tartışmanın ardından oyunculuğa dönüyor.

38 yaşındaki Armie Hammer, 2021'de hakkında çıkan cinsel taciz iddialarının ve yamyamlık söylentilerinin ardından oyunculuğa döndüğünü sosyal medyadan duyurdu.

Armie Hammer, Western tarzındaki 'Frontier Crucible' adlı filmde rol alacak. Hammer ve diğer başrol oyuncusu Thomas Jane'in iki kanun kaçağını canlandıracağı filmde Myles Clohessy, Zane Holtz, Mary Stickley, Jonah Kagen, Eli Brown ve Eddie Spears da yer alıyor.

Filmin hikâyesi, 1870'lerde tehlikeli Arizona sınırında yol alan eski bir askerin, bir kanun kaçağı üçlüsü, bir kadın ve onun yaralı eşiyle gönülsüzce bir araya gelmesine odaklanıyor.

Armie Hammer 2021'de, birden çok kadına vahşi cinsel arzular ve yamyam fetişi içeren mesajlar gönderdiği iddiasıyla cinsel tacizle suçlandı. Hakkında tecavüz ve istismar suçlamaları da olan oyuncu, iddiaları yalanlasa da birkaç projeden vazgeçmek zorunda kaldı ve oyunculuk ajansı Hammer ile çalışma akdini feshetti.

Los Angeles Bölge Savcılığı, o dönemde Armie Hammer'ı bir suçla itham etmek için yeterli kanıt bulunmadığını öne sürerek, cinsel saldırı iddiası nedeniyle Hammer'a dava açmayı reddetti.