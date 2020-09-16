Armatür, valf, musluk vana ve tesisat ekipmanları sektörü, pandemi nedeniyle küresel ölçekte oluşan akıllı ürünleri odağına alarak ihracatta artış hedefliyor.
Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği'nden (Armatür Derneği) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 1,5 milyar dolar ihracat yapan sektör, ileri teknoloji yerli ürünlerle alternatif dış pazarlara açılarak Türkiye'nin toplam ihracatına daha fazla katkı vermeyi odak noktasına aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, pandemi nedeniyle hijyenik ürünlere ciddi talep artışı gözlemlediklerini belirterek, "10 binin üzerinde çalışanımızla katma değerli ürünler üretiyoruz. İhracatta ortalama kilogram satış fiyatımız 10 dolar seviyelerinde. Dünyadaki değişimlerin 2020-2021'de sektörümüze büyüme olarak yansıyacağını ve Türk sanayisinde teknolojiye yapılan yatırımlarla dünyadan alacağımız payın artacağını düşünüyoruz. Büyüme, yeni pazarlar kadar yeni ürün/üretim sistemi/tedarik zinciri kurmakla da gerçekleşiyor. Bu sebeple odağa yeni pazarları almak son derece önemli. Bu kapsamda bizler de Güney Amerika, Asya Pasifik, Sahraaltı coğrafya, Avrupa ve Amerika kıtası pazarlarının gittikçe artan bir öneme sahip olacağını bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
"FOTOSELLİ ÜRÜNLERDE YÜZDE 150-200 ARASI BİR ARTIŞ YAŞANDI"
Bu dönemin dijitalleşme dönemi olacağını vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:
"Armatür sanayinde dijital dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli iş gücü istihdamı da öncelikli hedeflerden biri. Kovid-19'dan dolayı bu yıl fotoselli ürünlerde yüzde 150-200 arası bir satış artışı yaşandı. Bu da önceki yıllara göre 2-3 kat kadar bir artış demek oluyor. Ürünlere özellikle resmi dairelerden, belediyelerden ve okullardan talep söz konusu. Kovid-19 salgınının yarattığı koşullar armatür sanayinin müşterileri olan sektörleri önemli ölçüde olumlu etkileyecektir. Özellikle artan sağlık ve hijyen ihtiyacı nedeniyle içme suyu, kullanma suyu, atık su ve kanalizasyon alanlarındaki yatırımlar olumlu etki yaratacaktır. Sağlık ve hijyen konusu, armatür sektörünü yakından ilgilendiriyor, buradaki fırsatı hızlandırılmış süreçte karlılığa çevirebiliriz."
Kovid-19 salgını ile tüm dünyanın, Çin'e olan yüksek bağımlılığının yarattığı sıkıntıları yaşadığını aktaran Turhan, yeni normalleşme döneminde Çin'e olan bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.
Turhan, "Bu çerçevede tüm sanayi ürünlerinde tedarik zincirleri yeniden yapılanacak. Çin'e alternatif tedarikçilerin payları artacak. Armatür sanayinde de benzer eğilimlerin yaşanması bekleniyor. Ülke olarak üretim potansiyelimiz oldukça yüksek. Katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerle küresel ölçekte çıkan bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
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