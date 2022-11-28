Ünlü televizyoncu, geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:



Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum.

Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.

Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.