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Armağan Çağlayan'dan haber var!

Armağan Çağlayan biyopsi sonucunu açıkladı

Televizyon yapımcısı ve programcısı Armağan Çağlayan, akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu söylemişti. Çağlayan, sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu

Giriş: 28.11.2022 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzen bir haber duyurmuştu. Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı." demişti.

  • Çarşamba günü ameliyat olacağını açıklayan Çağlayan'dan yeni paylaşım geldi.

  • "LENFLERİM TEMİZ"

    Alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren Çağlayan, şunları söyledi: Selamlar… Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere… Herkese her şey için çooook teşekkürler… Sevgiler…

  • Ünlü televizyoncu, geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

    Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum.
    Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

    Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.
    Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.

  • Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı.

    Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.
    18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle…

    Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım.

    Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim..

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