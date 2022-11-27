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Armağan Çağlayan: Billur'un vefat ettiği gün benim ciğerimde kitle bulundu - Magazin haberleri

Armağan Çağlayan: Billur'un vefat ettiği gün benim ciğerimde kitle bulundu

Geçtiğimiz günlerde akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu söylemişti. "Billur Hanım'ın (Kalkavan) vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu" diyen Çağlayan, gözyaşlarına hakim olamadı

Giriş: 27.11.2022 - 14:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu açıklamıştı.

    Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı" demişti.

  • Tedavi sürecine başlayacağını söyleyen Armağan Çağlayan, "Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

  • GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

    Çağlayan tüm bunların ardından yeni açıklamalarda bulundu. Çağlayan, "Billur Hanım'ın (Kalkavan) vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu" dedi. O anları anlatan ünlü isim gözyaşlarına hakim olamadı. 

  • "ÇOK ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM"

    Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'yı konuk eden Armağan Çağlayan, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

    Billur Hanım'ın (Kalkavan) vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki ben de o gün bir şey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar...

  • Çağlayan'ın sözleri üzerine Buğra Bahadırlı, "Doğru söylüyorlar. Çünkü süreci de anlatayım... Pet scan çektikleri zaman, pette çıksa bile aslında bunun gerçekte ne olduğu biyopsi yapılınca, türüne, genetiğine bakacaklar. Çözülebilir. Ameliyatla alıp hallediyorlar. Hiç endişe etmeyin" diyerek süreci anlattı.

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