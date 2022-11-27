Ardından Bahardırlı, sözlerine şöyle devam etti:

Paralelde biz bunu yaşarken dört arkadaşımın babası da akciğer kanseri ve bir şekilde çözüp atlattılar. Duygulanmanız çok güzel, asıl problemin, duygusal tıkanıklığı, nereden yaşadığınızı bulup, onu almakla alakalı bir problem varsa hayatınızda, onu çözmeye odaklanmak yeniden... Billur'un da yapmak istediği 'Bu bana bir öğreti için geldi. Ben dersimi alıyorum ve hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum' motivasyonu vardı ve bunu anlatmak istiyordu. Yeni versiyonunuzda, yeni Armağan Çağlayan versiyonunuzda, hayatta belki daha iyi şeyler yaparak, daha çok kişiye ışık olarak, yeni versiyonunuzla yol alacağınızı düşünüyorum. Bu çok güzel bir uyarı. Ben de ölüme yakın tecrübe yaşayınca keşfettim.