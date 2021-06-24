Arkeolojik kazılarda yolsuzluk iddiasına inceleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı´na, İzmir Müze Müdürlüğü´ne bakanlık tarafından kazı çalışmaları için gönderilen ödenek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi´nin gönderdiği 180 bin TL´nin usulsüzce kullanıldığı, müze yönetiminin `zimmet´, `görevi kötüye kullanma´, `menfaat sağlama´ ve `kurumu zarara uğratma´ suçlarını işlediği iddiasıyla ihbarda bulunuldu.
DHA'nın haberine göre, İzmir Müze Müdürlüğü´nde görev yapan aralarında bazı yöneticilerin de yer aldığı 5 personel hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı´ndan müfettiş görevlendirildiği ve İzmir Müze Müdürlüğü'nde evraklar üzerinde inceleme yapıldığı öğrenildi.
İzmir Müze Müdürlüğü´nde `yolsuzluk´ yapıldığı iddiaları 5 başlık altında toplandı. İddialar şu şekilde:
-Foça´da Athena Tapınağı kazı alanında ahşap koruma çitinin Röleve Anıtlar Müdürlüğü maliyet keşif bedeli 5 bin lira olarak belirlendi. Ancak müze yönetimi Ankaralı bir firmaya aynı işi 89 bin 998 liraya yaptırdı.
-Foça Athena tapınağı kazı alanında toprak kesitin korunması için çelik ağla kaplanması işi için İzmir Rölöve Anıtlar Müdürlüğü maliyet keşif bedelini 5 bin lira olarak belirledi. Müze yönetimi Ankaralı bir firmaya 68 bin liraya yaptırdı. Üstelik faturaya çelik ağ yazılmasına rağmen balıkçı ağı kullanıldığı iddia edildi.
-Foça kazı evindeki mimari taşları çevirmek düşüncesiyle tel çit uygulama işine İzmir Rölöve Anıtlar Müdürlüğü maliyet keşif bedelini 10 bin lira olarak belirledi. Ankaralı bir firmaya yaptırılan çitlerin müzeye maliyeti 80 bin lira olarak faturalandırıldı.
-Foça kazılarında kullanılmak üzere toplam 86 bin 964 liralık temizlik malzemesi satın alındı. Bir arkeolojik kazıda bu kadar çok temizlik malzemesinin normal olmadığı, kazılarda daha önceki yıllarda bu rakamın 10 bin lirayı geçmediği ileri sürüldü.
-Foça´da bilimsel arkeolojik kazı yapılmamasına karşılık bakanlık ödeneğinden 34 bin 762 lira tutarında plastik kasa alındığı, ancak bu kasaların Foça kazı alanına getirilmediği iddia edildi.
İzmir Müze Müdürlüğü´nde görev yapan aralarında bazı yöneticilerin de yer aldığı 5 personelle ilgili iddialarda, mal alımı yapıldığı dönemde bilimsel kazı çalışmasının yapılmadığı tekrar vurgulanarak bu dönemde kazı alanlarında yalnızca `ot temizliği´ yapıldığı savunuldu.
Yolsuzlukla suçlanan Müze Müdürlüğü görevlilerinden H.K., yapılan işlerin kanunlara uygun gerçekleştiği, kişisel menfaat sağlama hedefiyle bu iddiaların ortaya atıldığı ve bu kişilerin görev yerlerinin değiştirildiği, inceleme sonrası gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.
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