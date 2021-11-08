Arkeolojik kazı alanına DNA laboratuvarı kuruldu

DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin maddi destek verdiği Selçuk ilçesindeki Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı alanında DNA laboratuvarı kuruldu.

DHA'nın haberine göre laboratuvarın yakında faaliyete geçeceği bildirildi. Türkiye'de arkeolojik alanlarda faaliyet gösterecek DNA laboratuvarı ilk olma özelliği taşıyacak.

‘PERSLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI’

Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazı Başkanı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, "Selçuk'ta tarihin belli sayfaları yeniden yazılacak" dedi. Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, "Buradaki antik DNA araştırma merkezi, mobil bir merkez. Türkiye'de arkeolojik bir alanda ilk kez kuruluyor. Bu merkezde kazıdan çıkan inorganik ve organik malzemelerin DNA analizlerini yapabiliyoruz. Yurt dışına çıkarmadan veya başka bir üniversiteye göndermeden özellikle insan ve bitki kalıntıları üzerindeki DNA'lar artık bu merkezde araştırılacak. Örneğin 2010'da çıkartılan iskeletlerden birinde yapılan DNA analizinde kişinin, Persli ortaya çıktı. Bu bizim için bir sürpriz oldu. Biz aslında buradaki popülasyonun kökenlerine dair özellikle Bizans dönemi ve erken döneme ait önemli veriler elde edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Kazı çalışmalarına desteğin önemine de değinen Doç. Dr. Mimaroğlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün kararıyla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Verilen destek çalışmalarımızı hızla bir şekilde ilerletmemizi sağlıyor" dedi.

‘13 KAZI İÇİN BU YIL YAKLAŞIK 8 MİLYON LİRA BÜTÇE AYRILDI'

100 yıldır kazı çalışmalarının sürdürüldüğü alanda incelemeler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Funda Erkal Öztürk ise Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde yürütülen 13 kazıya bu yıl için yaklaşık 8 milyon liralık bütçe ayırdığını söyledi. Öztürk, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazısı için ayrılan bütçenin ise 195 bin lira olduğunu belirtti.