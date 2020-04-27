İzmir temsilcisinde üçüncü sezonunu geçiren Boşnak asıllı Türk pasör çaprazı, özellikle milli takım ve Avrupa maçlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Mavi-beyazlı takımın skor yükünü çeken Adis'in yuvadan uçarak kariyerini İtalya Süper Ligi'nde sürdürme kararı aldığı belirtildi. Arkasspor'la sözleşmesi sona erecek 21 yaşındaki Adis'in 19 yaşındaki smaçör kardeşi Mirza ise İzmir ekibinde kalacak. Hayalinin İtalya'da forma giymek olduğunu dile getiren Adis, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de kalması halinde ise Arkasspor'la yola devam edeceğini belirtti. 2017 CEV U19 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilen Adis Lagumdzija, daha önce Efeler Ligi'nde en iyi smaçör ve Payidar Demir Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.