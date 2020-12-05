DHA

Erkek voleybolunda bu sezon ülkemizi Fenerbahçe HDI Sigorta ile birlikte CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Arkasspor, takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle B Grubu'ndaki ilk 3 maçında hükmen mağlup sayıldı. CEV'den (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) yapılan açıklamada Arkasspor takımının yerel sağlık yetkilileri tarafından dayatılan koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle hükmen mağlup sayıldığı belirtildi.

İzmir ekibi, 8-10 Aralık tarihleri arasında Fransa'da oynanması gereken Tours VB, Sir Sicoma Monini Perugia ve Cucine Lube Civitanova müsabakalarını sahaya çıkmadan 3-0'lık skolarla kaybetmiş oldu. Grupta oynanacak rövanş mücadeleleri 9-11 Şubat tarihleri arasında İtalya'da gerçekleşecek. Büyük avantaj kaybeden Arkasspor, sıfır puanla başlayacağı ikinci maçlarda zoru başarmaya çalışacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon format koronavirüs pandemisi nedeniyle değişmiş, iç saha-deplasman maçları yerine tek şehirde grup formatı oluşturulmuştu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Tours kentinde 8-10 Aralık'ta oynanacak B Grubu maçları öncesi koronavirüs tedbirleri nedeniyle çıkacağı 3 karşılaşmada da hükmen mağlup sayılan Arkasspor'da iki oyuncuda pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol Erkek A takımımızda iki oyuncumuzun Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi ilk etap maçlarına takımımız katılamayacaktır. Axa Sigorta Efeler Ligi 19'uncu haftasında karşılacağımız Solhanspor maçı öncesi yapılan rutin testler sonucunda takımımızda başka pozitif bulguya rastlanmamıştır. Maç, bugün saat 17.30'da TVF Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacaktır" bilgisi paylaşıldı.