Arkas Spor: 3 - Spor Toto: 2

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Gernot Schirmbacher (Avusturya), Darko Savic (Sırbistan)

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Candido, Efe Mandıracı (Caner Dengin, Burak Çevik, Enis Ali Ay, Mirza Lagumdzija, Batuhan Avcı, Halit Kurtuluş, Bertuğ Öndeş)

Spor Toto: Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bidak (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Burak Güngör, Doğan Karakoç, Çağatay Durmaz, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-21, 25-22, 21-25, 17-25, 15-7

Süre: 126 dakika (29, 30, 28, 23, 16)