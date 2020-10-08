Arkas Spor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör, Mert Matic, Winkelmuller, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, İlker Esin, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Çağatay Durmaz, Mustafa Cengiz)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Fatih Cihan, Baroti, Alisson, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammet Kaya, Anıl Tokat, Uğur Kılınç, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler)

Setler: 25-17, 25-23, 25-9

Süre: 82 dakika (29, 30, 23)