Arkas Spor: 3 - Arhavi Voleybol: 0

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz, Winkelmuller, Mirza Lagumdzija (Bravo, Burak Çevik, Efe Mandıracı)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Yasin Akgül (Oğuzhan Altıntaş, Tuna Cengiz İnanç, Seymen Şenyüzlü, Rıdvan Sağlık

Setler: 25-14, 25-16, 25-13

Süre: 61 dakika (20, 22, 19)