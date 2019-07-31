Arkas Lojistik'ten 4 milyon 750 bin Euro’luk yatırım

Arkas Lojistik, büyüme hedefleri doğrultusunda filo yatırımlarına devam ediyor. Şirket, 4 milyon 750 bin Euro’luk yatırımla 55 adet ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX’i filosuna kattı.

"EKONOMİYE GÜVENİYORUZ, YATIRIM YAPIYORUZ"

Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, Türkiye ekonomisinin geleceğine güvendiklerini ve bu doğrultuda yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Tüm yatırımların bir strateji ve ileriye dönük hedefler doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Göçmez; “Temelde hep daha hızlı ve daha verimli olma amacı taşıyoruz. Yeni araçlarımız filomuzdaki en yüksek motor gücüne sahip araç grubunu oluşturuyor. Ayrıca araçlarımızın yeni olması, bakım-onarımda geçecek süreden tasarruf ederek daha fazla sefer yapmamızı sağlıyor. Böylece maliyetler azalarak verimliliğimiz artıyor".

"YERLİ ÜRETİME KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Ayrıca tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ve üretimi tamamen Türkiye’de yapılan Ford Trucks’ın araçlarını filomuza kattığımız için mutluyuz. Böylece aynı zamanda yerli üretime ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Filomuza katılacak olan bu yeni 55 çekici gücümüze güç katacaktır. Özmal kara filomuz, uzman iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile lojistiğin arkasındaki güç olmaya ve büyük taşıma projelerine imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Arkas Lojistik Genel Müdürü yatırım kararında çevre bilinciyle hareket ettiklerini F-MAX’leri tercih ederken yüzde 6 daha az yakıt tüketmesinin, ergonomik ve kullanıcı dostu olmasın etkili olduğunu belirtti.

Araçların 25 adedini Temmuz ayında 30 adedini Eylül ayında teslim alacak olan Arkas Lojistik, 500 çekiciye sahip.